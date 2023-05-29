У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі знову фіксують перевезення вантажівками через місто вкраденого українського зерна до Росії.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та оприлюднив відповідне відео.

«Без зупину росіяни тягнуть зерновози через місто на росію. Один за одним. Ця країна точно перша в крадівництві на державному рівні. Разом з убивствами та руйнуваннями. Імперія зла в повному сенсі цього вислову», — написав він.

Нагадаємо, ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем.