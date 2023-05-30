На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Ймовірно, він наступив на протипіхотну міну «‎лепесток»‎, коли обирав місце для риболовлі.

Через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, де лікарні надали потерпілому необхідну допомогу. Нині життю чоловіка нічого не загрожує.

Влада областні нагадує, що зараз не найкращий час для відвідин водойм, полів, лісосмуг та інших місць, де не працювали сапери.

Нагадаємо, уранці, 30 травня, армія окупанта вчоргове вдарила по селу Кізомис Херсонської області. Через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, яка на момент атаки знаходилася на подвірʼї власного будинку.

Раніше, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.