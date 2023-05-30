У вівторок, 30 травня, 34-річна мешканка Миколаєва накинулася на правоохоронців з сокирою. Одного з них вона вдарила по нозі.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

Він розповів, що жінка влаштувала сварку з сусідами, а коли на виклик прибули поліцейські, почала кидатися на правоохоронців із сокирою.

На щастя, поліцейський зміг ухилитися, коли жінка замахнулась сокирою. Однак патрульний отримав рублену рану ноги та нині перебуває у лікарні.

Зловмисницю після освідування на вміст алкоголю у організмі слідчі затримають в порядку ст. 208 КПК України.

За посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) жінці загрожує тривалий термін ув’язнення — від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, жителька села Котляреве видала поліції боєприпаси, які знайшла в своєму домоволодінні під час прибирання.