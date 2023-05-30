На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції загарбники посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракт з підприємствами «Росатома».

Про це повідомляє «Енергоатом».

В Енергодарі окупанти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які не підписують трудові договори із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством «Росатома».

Російські загарбники катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором.

«Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами», — зазначили в «Енергоатомі».

Раніше повідомлялося, що росіяни готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити в цьому Україну.