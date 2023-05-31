Російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася проникнути через державний кордон України на Харківщині у вівторок 30 травня.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області», — відзначили в Генштабі.

Нагадаємо, МВС Росії після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».