Директору мережі автозаправних станцій в Миколаївській області повідомили про підозру у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч.1 ст.204 КК України).

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками здійснював придбання, перевезення та збут неякісних нафтопродуктів через мережу автозаправних станцій на території Миколаєва та області.

У результаті низки проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, місцезнаходженням фальсифікованого пального та АЗС вилучено понад 60 тон пального, а також грошові кошти в іноземній та національній валюті загальною сумою понад 1,5 мільйона гривень та чорнові записи.

Встановлюються інші учасники протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше працівники Держбюро розслідувань викрили розгалужену мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним на території Миколаївської області.