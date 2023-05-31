Житель Баштанського району під час застілля вдарив свого пасинка ножем у груди.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Миколаївської області.

За даними правоохоронців, чоловіки разом випивали, після чого між ними виникла сварка.

— Поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між вітчимом та пасинком виникла сварка, в результаті якої молодший із чоловіків вдарив по обличчю 59-річного чоловіка. Тоді останній схопив ніж і завдав ним пасинку удар у груди, — йдеться в повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні. Медики запевняють, що його життю нічого не загрожує.

Поліцейські вилучили з місця подій ніж, його було відправлено на експертизу.

Затриманому оголосили підозру. За даними правоохоронців, чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за «‎умисне тяжке тілесне ушкодження»‎.

Нагадаємо, нещодавно На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. Біля місцевого мінімарткету у одному із сіл Галацинівської громади виник конфлікт між двома чоловіка, у ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.