Житель Баштанського району під час застілля вдарив свого пасинка ножем у груди.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Миколаївської області.
За даними правоохоронців, чоловіки разом випивали, після чого між ними виникла сварка.
— Поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між вітчимом та пасинком виникла сварка, в результаті якої молодший із чоловіків вдарив по обличчю 59-річного чоловіка. Тоді останній схопив ніж і завдав ним пасинку удар у груди, — йдеться в повідомленні.
Потерпілого доставили до лікарні. Медики запевняють, що його життю нічого не загрожує.
Поліцейські вилучили з місця подій ніж, його було відправлено на експертизу.
Затриманому оголосили підозру. За даними правоохоронців, чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за «умисне тяжке тілесне ушкодження».
Нагадаємо, нещодавно На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. Біля місцевого мінімарткету у одному із сіл Галацинівської громади виник конфлікт між двома чоловіка, у ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.
Житель Баштанського району під час застілля вдарив свого пасинка ножем у груди.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП Миколаївської області.
За даними правоохоронців, чоловіки разом випивали, після чого між ними виникла сварка.
— Поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між вітчимом та пасинком виникла сварка, в результаті якої молодший із чоловіків вдарив по обличчю 59-річного чоловіка. Тоді останній схопив ніж і завдав ним пасинку удар у груди, — йдеться в повідомленні.
Потерпілого доставили до лікарні. Медики запевняють, що його життю нічого не загрожує.
Поліцейські вилучили з місця подій ніж, його було відправлено на експертизу.
Затриманому оголосили підозру. За даними правоохоронців, чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення за «умисне тяжке тілесне ушкодження».
Нагадаємо, нещодавно На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. Біля місцевого мінімарткету у одному із сіл Галацинівської громади виник конфлікт між двома чоловіка, у ході якого один із учасників отримав смертельне ножове поранення.