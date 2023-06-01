У тимчасово окупований морський торговий порт Бердянська зайшли російські кораблі.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

«У порт Бердянська зайшли два російських кораблі. Окупанти продовжують розграбовувати наші землі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в один корабель зараз завантажують зернові, а в другий — метал.

Раніше у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі знову зафіксували перевезення вантажівками через місто вкраденого українського зерна до Росії.