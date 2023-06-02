Російська армія 1 червня 81 раз обстріляла Херсонську область, 16 людей дістали поранення.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

— За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 381 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів (38 снарядів), — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали та будівлі соціальної і критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів. Через російську агресію 16 людей дістали поранення. Прокудін зауважив, що зі звільненої території області евакуювали ще 94 людини.

Раніше повідомлялося, що Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.