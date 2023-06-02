У районі Оленівки на трасі «Маріуполь-Донецьк» загарбники підірвались на фугасі, у результаті троє з них загинули.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

— У районі Оленівки на трасі Маріуполь-Донецьк окупанти підірвались на фугасі. Мінус три. Питання, звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна, русня обходить стороною, — написав він.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти вночі 27 травня влаштували дебош зі стріляниною, який закінчився спаленням будинку.