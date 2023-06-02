Автобуси, які подарувала Варшава Миколаєву. Ілюстраційне фото

У Миколаєві поскаржилися на водія автобусу, який відмовився відкривати пандус та допомагати дівчині на інвалідному візку заїхати в салон.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Алина Коркасенко розповіла, що у четвер, 1 червня, супроводжувала дівчину на візку в громадському транспорті та зіткнулася з нахабним водієм.

— Ми чекали на зупинці автобус (1 мкр. Тернівка - завод Океан) , де є пандуси, коли приїхала «гармошка», то я підійшла до водія та попросила допомогти відкрити пандус (зазвичай вони відкривають спеціальним ключем), на що він нахабно відповів «Чё?», я повторила своє прохання, у відповідь почула «Сама открывай! Я не буду вставать».Я то його відкрила, але автобус став так що пандус був під самим бордюром і візок було нереально завезти до автобуса, — розповіла вона.

Жінкам допоміг інших пасажир, який підняв візок щоб виїхати з автобусу.

— Велике дякую хлопцю, який допоміг підняти візок, бо інакше , ми просто б не заїхали. (Той же хлопець допоміг нам виїхати з автобуса, коли ми виходили на потрібній нам зупинці). (І це добре коли людина на візку їде з супроводжуючим, а коли людина сама, як їй потрапити до автобуса?) Це на жаль, не єдиний випадок. Дуже часто трапляються такі ситуації з автобусами, — додала Аліна Коркасенко.

Користувачів соцмережі також обурив такий випадок. У коментарях під дописом, вони поділилися власним досвідом та розповіли, як люди на візках пересуваються у різних країнах.

— Ми зараз у Німеччині і я не перестаю дивуватися як тут все передбачено для людей з обмеженими можливостями, вони зовсім не почуваються тут нетакими як усі, водій завжди відкривають пандуси та допомагають, тут є повага до людей і не важливо інвалід чи ні, дуже прикро за наших людей, що їх за людей не вважають, головне підняти вартість за проїзд, — пише Руслана Кореня — Я зараз а Чехіі - відкривати пандус і допомагати заїхати інваліду то обов'язки водія. Я бачу тут постійно, як водій виходить і ввічливо то все робить, навіть ще балакає з інвалідом поки допомагає йому, з усмішкою на обличчі. То може вже пора начальству в Миколаєві пояснити водіям їх обов'язки? А таких просто звільнити. Невже зараз коли багато людей без роботи складно підібрати достойний персонал водіїв? Впевнена не складно, було б бажання, — зазначає Мария Германовна. — У Німеччині водій автобуса обов'язково виходить, відкриває пандус, допомагає заїхати інвалідному візку, закриває, і тільки тоді автобус рухається далі. Саме це ставиться в обов'язок водію, — додає Любов Кирпищикова.

Нагадаємо, що було підримано перерозподіл 9 мільйонів гривень на забезпечення спорткомплексу «Зоря» засобами для людей з інвалідністю, а також облаштування стоянки.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів. Вони призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.