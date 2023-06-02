Заступник мера Очакова Олексій Васьков приказав мешканцям тримати цілодобово відкритим доступ до підвалів і бомбосховищ.

Про це повідомляє віцемер Очакова у фейсбуці в своєму відеозверненні.

Він зазначає, що з закриттям бомбосховищ в Києві, через що були загибелі людей, у тому числі дитини, треба постійно тримати відкритими бомбосховища та укриття. У разі не виконання таких вимов буде передбачена доволі сувора відповідальність.

— На фоні того, що відбулось у Києві, що через те, що сховища були закриті й до них не було доступу це призвело до загибелі людей, у тому числі й дитини. Тому я хочу вкотре наголосити, особливо це стосується керівників багатоквартирних будинків наших голів ОСББ, що у будь-який час доступ до простих сховищ, підвалів повинні бути відкриті. За невиконання цих вимог передбачена відповідальність, і доволі сурова. Але відповідальність відповідальністю, а життя загиблих людей це не поверне. Тому давайте працювати на випередження і не забувати, що ми живемо під час війни й особливо, в нашому місті, де дуже часто відбуваються обстріли. Це треба враховувати. Життя людини - найцінніше в нашому житті. Я розумію, що менталітет і рівень виховання деяких осіб залишає бажати кращого, це ми бачимо по деяким нашим сховищам в центрі міста. Але все ж таки, я дуже прошу всіх дуже прошу всіх відноситись до цього серйозно, щоб всі сховища, окрім наших комунальних, були в будь-який час для пересічних громадян відкриті, - сказав Олексій Васьков.

Зазначимо, що після трагедії в столиці мер Миколаєва також звернувся до миколаївців з проханням перевірити доступність бомбосховищ та повідомити міській раді про закриті бомбосховища та укриття.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня Сили протиповітряної оборони збили 10 з 10 ракет з ОТРК «Іскандер», якими росіяни намагались атакувати Київ. Внаслідок падіння уламків під час нічної атаки троє людей загинули, серед них — одна дитина 2012 року народження, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.