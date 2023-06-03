Миколаївська область в черговий раз зазнала обстрілів з боку російських військ. Постраждала Очаківська громада.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вчора, 2 червня, о 16:03 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 18:02 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію.
Миколаївська область в черговий раз зазнала обстрілів з боку російських військ. Постраждала Очаківська громада.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вчора, 2 червня, о 16:03 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 18:02 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і мінують територію.