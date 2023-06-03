У Тбілісі увечері у п’ятницю учасники руху «Джиуті» провели антиурядову акцію біля парламенту Грузії.

Про це повідомляє «Tbilisi life» та Новости-Грузия.

Учасники акції звинувачували уряд у проросійському курсі та висловлювали підтримку Беке Григоріадісу, оштрафованого судом на 2000 ларі. Раніше він намагався поставити намет біля парламенту з вимогою звільнення сина – Лазаря Григоріадіса, який був затриманий за тяжкими звинуваченнями після березневих акцій протесту.

На 3 червня, суботу, заплановано наступну акцію протесту під гаслом «Захистимо свободу вираження».

Нагадаємо, що Грузія дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії. Це друга компанія, якій це дозволили.