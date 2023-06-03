У Первомайську повідомлено про підозру посадовцю, який поширював заклики спрямовані на захоплення територій України.

У Службі безпеки України зазначили, що посадовець у соціальній мережі поширював російську пропаганду, спрямовану на захоплення територій України та виправдовування збройної агресії РФ.

Зловмисником виявився уродженець міста Макіївка Донецької області, який проживає у місті Первомайськ Миколаївської області.

Співробітники спецслужби з’ясували, що підозрюваний з 2021 року є директором підприємства, яке займається зберіганням та обробкою сільськогосподарських культур, а також відвантаженням зернової продукції, як на території України, так і за її межі.

Крім того, це підприємство є частиною промислової групи «ViOil», яка є одним з провідних виробників соняшникової олії в Україні.

Керівником промислової групи «ViOil» є олігарх Віктор Пономарчук, колишній громадянин Росії, а наразі громадянин республіки Кіпр.

Також правоохоронці встановили, що фігурант провадження підтримує контакти з представниками Донецької та Луганської областей (ЛНР, ДНР).

Під час обшуку у зловмисника виявлено та вилучено агітаційні матеріали, та вилучено мобільний телефон з доказами його протиправної діяльності.

Наразі агітатору повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України та ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше на Миколаївщині у результаті багатоетапної спецоперації затримано інформатора РФ, який зббирав та передавав дані про місця дислокації та переміщення українських військ.