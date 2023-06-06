Філія до затоплення

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції окупантами затоплю філію компанії «Нібулон», розташовану під селищем Козацьке на Херсонщині.

Відеозапис, зроблений місцевим мешканцем, опублікував телеграм-канал Supernova+.

Селище міського типу знаходиться в Бериславському районі Херсонської області, на правому березі річки Дніпро, нижче за Каховську ГЕС.

Перевантажувальний термінал компанії «Нібулон» (філія «Козацька») було введено в експлуатацію у 2012 році. Через чотири роки він прийняв перший мільйон тонн зернових та олійних культур, ще через три позначка сягнула двох мільйонів.

Також, як повідомляло підприємство, за весь період своєї діяльності філія «Козацька» продемонструвала рекордну кількість відвантаження збіжжя на водний транспорт, що за роки існування підприємства зменшило використання автотранспорту близько на 100 тисяч одиниць.

Раніше стало відомо, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.