Людських жертв внаслідок підриву Каховської ГЕС та підтоплення територій Херсонщини немає, усі охочі були евакуйовані.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, повідомляє кореспондентка «НикВести».

За його словами, паніки у населення відсутня, люди спостерігають за ситуацією і не мають наміру виїжджати. Віталій Кім запевняє, що кількість евакуйованого населення не велика.

— На щастя не багато (евакуйованих, — ред.), я гадаю що не набереться навіть на потяг, тому що через поступовий прихід води немає паніки у населення. На зараз жертв немає, зовсім. Усі евакуйовані — це перше, друге — люди самі відходять поступово, вулиця за вулицею. У тих населених пунктах, що підтоплені, люди просто дивляться на воду і де вона зупиниться, вони не хочуть від’їжджати. Екстрена евакуація є тільки у російських військових, які покидали там усе на світі та біжать «киваючи п’ятами», — зазначив Віталій Кім.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Наразі у Миколаєві евакуйовані мешканці Херсонщини можуть зареєструватися на отримання фіндопомоги.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.