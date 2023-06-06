Знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі.

Про це йдеться в заяві Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За попередніми оцінками міністерства, внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС, в Херсонській області може бути затоплено орієнтовно 10 тисяч гектар сільськогосподарських земель лише на правому березі. На лівому ж в декілька раз більше.

— Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% — в Запорізькій та 30% — в Дніпропетровській областях, - йдеться в повідомленні.

Втім, більш детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків щодо обсягів затоплення.

Раніше повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС спричинив різкий ріст вартості пшениці. Станом на ранок, 6 червня, спостерігалось підвищення цін на 3%.