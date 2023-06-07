Херсон вранці 7 червня. Фото: «Мост»

На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

Про це у відеозверненні повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби, вода ще прибуватиме. За прогнозами, протягом наступних 20 годин рівень води збільшиться ще на метр.

Херсон вранці 7 червня. Фото: «Мост»

Голова ОВА повідомив, що вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася.

Вночі по допомогу звернулося 13 людей, серед яких п’ять мешканців Лівобережжя.

На шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Херсону Корабел вивезли 1286.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.