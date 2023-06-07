На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.
Про це у відеозверненні повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби, вода ще прибуватиме. За прогнозами, протягом наступних 20 годин рівень води збільшиться ще на метр.
Голова ОВА повідомив, що вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася.
Вночі по допомогу звернулося 13 людей, серед яких п’ять мешканців Лівобережжя.
На шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Херсону Корабел вивезли 1286.
Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.
В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням. В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.
На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.
Про це у відеозверненні повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби, вода ще прибуватиме. За прогнозами, протягом наступних 20 годин рівень води збільшиться ще на метр.
Голова ОВА повідомив, що вночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася.
Вночі по допомогу звернулося 13 людей, серед яких п’ять мешканців Лівобережжя.
На шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Херсону Корабел вивезли 1286.
Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.
В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням. В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.