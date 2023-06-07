Працівникам поліції доручили посилити патрулювання населених пунктів, які потрапили у зону підтоплення в Снігурівській громаді.

Таке рішення було прийняте на засіданні Баштанської районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

Це робиться з міркувань безпеки та з метою збереження майна громадян, помешкання яких постраждали внаслідок підвищення рівня води.

Також Іван Кухта звернувся до мешканців Василівського та Павлівського округів з проханням слідкувати за ситуацією та за бажанням виїжджати із зони можливого підтоплення до більш безпечних місць.

Водночас він повідомив, що евакуюватися з Нововасилівського округу через ситуацію з підвищенням рівня води в районі мосту наразі неможливо. Тому людей, домівки яких підтопило, розміщують у безпечних зонах в межах старостинського округу.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Також у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини другу добу спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.

На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

На ранок 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву Каховської ГЕС загалом піднявся на 58 сантиметрів. Критичною позначкою збільшення рівня води для міста є 105 сантиметрів.

В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.