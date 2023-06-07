Станом на вечір 7 червня рівень води в Херсоні становить більш як 5 метрів вище норми. Очікується, що як мінімум до кінця дня вода прибуватиме й надалі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков за результатами наради у Херсоні.

За попередніми підрахунками, підтоплено вже понад 2000 будинків. У зоні можливого затоплення опинилися більше 80 населених пунктів.

Серед можливих екологічних загроз Олександр Кубраков назвав розповсюдження господарсько-побутових відходів та відходів промислових підприємств. Він додав, що наразі фахівці займаються знезараженням води.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом. Однак еколог Олег Деркач припускає, що Кінбурнський півострів може затопити на три метри.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.