Через підрив Каховської ГЕС рівень води на Запорізькій атомній електростанції вже знизився на три метри. Наразі він сягає лише 14 метрів. Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метрів, атомна станція вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарах ЗАЕС знижується на 5-7 сантиметрів на годину.

Також Рафаель Гроссі додав, що оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли ж саме рівень води дійде до критичної ʼ точки. Однак, якщо така швидкість падіння води, як є зараз, продовжуватиметься, то рівень 12,7 метрів може бути досягнутий уже протягом наступних двох днів.

Водночас у МАГАТЕ зазначили, що біля станції ще є ставки-охолоджувачі, які постійно поповнюються водою. Коли вони заповнені, цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а ще відпрацьованого палива упродовж кількох місяців.

Нагадаємо, у день підриву Каховської ГЕС, 6 червня, в «Енергоатомі» також попереджали, що це може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції.