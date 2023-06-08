Російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.

Про це рабин розповів у своєму Facebook.

Головний рабин розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Під час розповіді Моше Асмана росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, яке він оприлюднив можна почути гучні вибухи.

— Я у Херсоні, пливли за людьми - дивом вижили, - підписав він відео.

Нагадаємо, з підтоплених населених пунктів Херсонщини рятувальникам та волонтерам вже вдалося вивезти 2198 людей.