В окупованому місті Олешки Херсонської області підтверджено загибель 9 людей через підтоплення.

Про це сказав Олешківський міський голова Євген Рищук в етері єдиного телемарафону.

Увечері 7 червня Рищук повідомив, що є інформація про перших трьох загиблих у місті від підтоплення. Він пояснив, що спілкується з місцевими жителями через Telegram, де і отримав повідомлення про смерть родича однієї людини. А також отримав інформацію про загибель двох людей від знайомого, але ще не отримав прізвища жертв.

Також Євген Рищук повідомив, що в Олешках виловили 8 тіл.

— Зараз підтверджених один плюс вісім — дев'ять підтверджених. Два — я чекаю, боюсь, щоб з-поміж цих восьми не було тих двоє, яких мені не назвали прізвища», — сказав мер.

Міський голова Олешок також розповів, що російські війська обстріляли школу, де збиралися евакуйовані із дахів будинків. Наразі немає інформації щодо жертв чи постраждалих там. Також немає інформації щодо безвісти зниклих, оскільки зараз у місті немає нормального зв'язку.

— Зараз казати, що людина зникла безвісти чи просто з нею немає звязку — дуже рано. Але у наших Facebook-групах, Telegram-каналах дуже багато питань щодо родичів», — сказав Євген Рищук.

Нагадаємо, у Миколаївській області також повідомили про одного загиблого внаслідок затоплення Снігурівщини. 53-річний чоловік відмовився від евакуації.