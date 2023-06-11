У джунглях Колумбії знайшли чотирьох дітей, які зникли на початку травня після аварії невеликого літака. Вони вижили.

Про це повідомив президент країни Густаво Петро.

Він розповів журналістам, що діти, представники корінної народності, зараз отримують медичну допомогу. Подробиць, як дітям вдалося вижити, він не повідомив.

Літак із шістьма пасажирами і пілотом розбився вранці 1 травня. Через два тижні пошукова група виявила його уламки в густому лісі та витягла тіла трьох дорослих. Проте дітей – сестер і брата у віці 13, 9 та 4 років, а молодшому не було й року – рятувальники не знайшли.

Припустивши, що вони можуть бути живими, армія направила на пошуки 150 солдатів із собаками. Допомогу надавали і добровольці з корінних племен.

Нагадаємо, Колумбії знайшли живими чотирьох дітей через два тижні після того, як їхній літак розбився в густих джунглях. Серед врятованих — 11-місячне немовля і діти 4, 9 і 13 років.