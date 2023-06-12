Протягом минулої доби, 11 червня, російські війська двічі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 9:53 ворог обстріляв артилерією акваторію громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також о 10:17 ворожих обстрілів зазнав Очаків. Внаслідок атаки пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.