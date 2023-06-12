Протягом минулої доби, 11 червня, російські війська двічі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївщини.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 9:53 ворог обстріляв артилерією акваторію громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також о 10:17 ворожих обстрілів зазнав Очаків. Внаслідок атаки пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що впродовж 9 червня російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду на Миколаївщині.
Протягом минулої доби, 11 червня, російські війська двічі обстрілювали Очаківську громаду Миколаївщини.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 9:53 ворог обстріляв артилерією акваторію громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також о 10:17 ворожих обстрілів зазнав Очаків. Внаслідок атаки пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що впродовж 9 червня російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду на Миколаївщині.