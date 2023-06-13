Щонайменше 10 людей загинули, і ще понад 20 перебувають у лікарні після аварії весільного автобуса в австралійському штаті Новий Південний Вельс.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Пасажири поверталися з весілля на виноробні в неділю ввечері, коли їхній автобус перекинувся поблизу Грети в Хантер-Веллі у штаті Новий Південний Вельс.
У поліції заявили, що нині з’ясовують всі обставини аварії. Крім цього, вже затриманий 58-річний водій автобусу.
За словами правоохоронців, кількість загиблих ще може зрости, адже на цей момент відомо, що 25 пасажирів були доставлено до лікарні.
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз вже відреагував на трагедію, зазначивши, що це «настільки жорстоко, сумно і так несправедливо, коли радісний день у такому прекрасному місці закінчився такою жахливою втратою людей».
«Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії», — сказав він.
Нагадаємо, у провінції Сівас, що в центральній частині Туреччини, у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса, який перевозив мігрантів під наглядом представників жандармерії, загинули двоє та були серйозно поранені 10 людей.
Щонайменше 10 людей загинули, і ще понад 20 перебувають у лікарні після аварії весільного автобуса в австралійському штаті Новий Південний Вельс.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Пасажири поверталися з весілля на виноробні в неділю ввечері, коли їхній автобус перекинувся поблизу Грети в Хантер-Веллі у штаті Новий Південний Вельс.
У поліції заявили, що нині з’ясовують всі обставини аварії. Крім цього, вже затриманий 58-річний водій автобусу.
За словами правоохоронців, кількість загиблих ще може зрости, адже на цей момент відомо, що 25 пасажирів були доставлено до лікарні.
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз вже відреагував на трагедію, зазначивши, що це «настільки жорстоко, сумно і так несправедливо, коли радісний день у такому прекрасному місці закінчився такою жахливою втратою людей».
«Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії», — сказав він.
Нагадаємо, у провінції Сівас, що в центральній частині Туреччини, у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса, який перевозив мігрантів під наглядом представників жандармерії, загинули двоє та були серйозно поранені 10 людей.