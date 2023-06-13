Щонайменше 10 людей загинули, і ще понад 20 перебувають у лікарні після аварії весільного автобуса в австралійському штаті Новий Південний Вельс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Пасажири поверталися з весілля на виноробні в неділю ввечері, коли їхній автобус перекинувся поблизу Грети в Хантер-Веллі у штаті Новий Південний Вельс.

У поліції заявили, що нині з’ясовують всі обставини аварії. Крім цього, вже затриманий 58-річний водій автобусу.

За словами правоохоронців, кількість загиблих ще може зрости, адже на цей момент відомо, що 25 пасажирів були доставлено до лікарні.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз вже відреагував на трагедію, зазначивши, що це «настільки жорстоко, сумно і так несправедливо, коли радісний день у такому прекрасному місці закінчився такою жахливою втратою людей».

«Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії», — сказав він.

Нагадаємо, у провінції Сівас, що в центральній частині Туреччини, у результаті ДТП за участю пасажирського автобуса, який перевозив мігрантів під наглядом представників жандармерії, загинули двоє та були серйозно поранені 10 людей.