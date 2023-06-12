Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя.

Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera.

Зазначається, що Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди він повернувся 9 червня.

Екс-прем'єра Італії повторно госпіталізували після виписки з лікарні минулого місяця, де він більше шести тижнів лікувався від легеневої інфекції, пов'язаної їз хронічною лейкемією.

Як відомо, Берлусконі підтримував кремлівського диктатора Володимира Путіна і на його запрошення їздив до тимчасово окупованого Росією Криму.

Сільвіо Берлусконі народився 29 вересня 1936 року у Мілані. Чотири рази обіймав посаду голови Ради міністрів Італії (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).

Він дебютував в італійській політиці у віці 57 років. Став першим мультимільярдером, який очолив уряд європейської держави.

Берлусконі був одним із найбагатших людей Італії. За версією журналу Forbes, у 2011 році він перебував на 118 місці в рейтингу найбагатших людей світу зі статками 7,8 мільярда доларів.

Був страховим магнатом та власником банків й засобів масової інформації.

Берлусконі називали «другом Путіна» та «рупором Путіна», він багато разів виступав на його підтримку та виправдовував дії країни-агресора в Україні.