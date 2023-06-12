Через обстріли армією РФ енергооб'єктів у прифронтових зонах та пошкодження Каховської гідроелектростанції, без світла сьогодні залишаються 22 населених пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так у Миколаївській області знеструмлено 13 населених пунктів.

— У Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. У деокупованій частині області через підтоплення – без світла 8 населених пунктів. На Миколаївщині – залишаються знеструмленими 13 населених пунктів, - кажуть в пресслужбі.

Повідомляють, що Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно почне відходити вода.

— Зокрема, буде обстежено підтоплену насосну станцію Херсонської ТЕЦ. Попередньо, здійснити повну оцінку збитків можна буде через два тижні після відходу води, – зазначили в відомстві.

Спеціалісти кажуть, що зараз з обмеженнями через зниження рівня води працюють лише гідроелектростанції Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2 працюють. Усі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово.

Раніше повідомлялося, що на території Миколаївської області через підтоплення знеструмлено понад дві тисячі споживачів. Це пояснили ти, що гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.