У вівторок, 6 червня на Первомайщині під час п’яної сварки 47-річний чоловік побив знайомого пляшкою від шампанського, через що потерпілий помер на місці.

Про це повідомили слідчі Первомайського райвідділу поліції ГУНП в області.

За даними правоохоронців , чоловіки разом відпочили разом на березі річки Синюхи і випивали.

— Під час розпиття спиртних напоїв відбувся конфлікт, у ході якого зловмисник схопив пусту пляшку від шампанського та наніс потерпілому серію ударів пустою пляшкою та ногами по тулубу та голові, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді травматичного субарахноїдального крововиливу, перелому кісток черепа, розриву печінки, - йдеться в повідомленні

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років..

— 47-річному мешканцю Первомайська обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави, за підозрою в умисному вбивстві знайомого - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік через ревнощі застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство.

Перед тим, повідомлялося, що у Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід військовослужбовцю, який вбив двох своїх побратимів, а потім підпалив будинок з ними в Херсонській області.