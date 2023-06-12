На Снігурівщині визнали винною 56-річну колаборантку, яка пропагувала ворожі ідеології та обійняла керівну посаду в органах окупаційної «влади».

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, жінка за власним бажанням погодилась на співпрацю з ворогом.

— У процесі колабораційній діяльності, вона незаконно обійняла посаду «Керівника апарату Голови військово-цивільної адміністрації Снігурівського району» на тимчасово окупованій території Снігурівської територіальної громади,- йдеться в повідомленні.

Працюючи на окупанта колаборантка отримувала зарплату в рублях.

За даними правоохоронців, жінку засудили до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади в органах державного управління на строк 10 років.

Раніше, голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що колаборанти, які під час окупації займали керівні посади, втекли з міста разом з росіянами.