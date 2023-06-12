В Миколаєві поліція затримала грабіжників-близнюків, які обкрадали квартири миколаївців, що виїхали. Чоловіки виносили усе, що становило цінність – від одягу до побутової техніки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, зловмисники потенційних жертв обирали ретельно, вираховували ті помешкання, в яких ніхто не мешкає і залишали спеціальні мітки.

Грабіжників затримали завдяки повідомленню від мешканки Миколаєва, яка стала жертвою близнюків. Вона розповіла, що невідомі, шляхом підбору ключа, проникли до її квартири та викрали шуби з натурального хутра, планшет, коштовний посуд та ювелірні вироби.

—– У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники обласного управління карного розшуку поліції спільно із оперативниками Миколаївського районного управління поліції за підтримки співробітників кримінального аналізу встановили особи зловмисників та затримали їх одразу після вчинення ними чергового злочину, –– зазначають правоохоронці.

Як виявилося, затримані брати-близнюки 45 років раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

Під час обшуку поліція виявила та вилучила викрадені речі, відмички для замків, рукавички та інші знаряддя злочину. Також в одного із фігурантів було вилучено гранату.

Слідчі повідомили крадіям про підозру у «Крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану». Близнюкам загрожує до восьми років ув’язнення.

Нині одному із братів-фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, іншому – арешт на 60 діб із правом внесення застави.