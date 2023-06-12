У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області російські загарбники дозволяють евакуюватися цивільним тільки після отримання хабаря.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що при цьому загарбники знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого Криму та російського Краснодару.

Нагадаємо, у понеділок 12 червня в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС.