У понеділок, 12 червня, о 12:32 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.
У Миколаєві, Первомайскому, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.
У понеділок, 12 червня, о 12:32 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.
У Миколаєві, Первомайскому, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.