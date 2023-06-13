Фото: Олег Стругач

У понеділок, 12 червня, о 12:32 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

У Миколаєві, Первомайскому, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.