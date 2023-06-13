На Лиманському напрямку дезертирували завербовані на війну російські в’язні, вбивши трьох контрактників РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на партизанський рух «Атеш».

Крім того, дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ під час втечі.

«На цей момент окупанти ведуть пошук своїх «бунтівників», — додають у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям.