Вночі 13 червня росіяни випустили по Україні 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131».

Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Уточняється, що уночі ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

— У місті Кривий Ріг – влучання ракет в житловий сектор, зокрема, п’ятиповерховий будинок… Співчуваємо родинам загиблих та постраждалим від рук терористів. Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі. Ще троє постраждалих є на приватному підприємстві, куди теж поцілила ракета. Ймовірно, там під завалами також є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин.