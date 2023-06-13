Прихильники керівниці медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової у Києві облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою та кинули у смітник екс-народного депутата Тараса Чорновола.

Як повідомляє «УНІАН» це зробили з ним за те, що той назвав Михайлову «подолігархічною кулею».

Раніше 29 травня син видатного українського діяча В’ячеслава Чорновола - Тарас опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв’ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій, де обурився, що нібито «зелено-ватних мразот» запрошують на передачі, а «чесним людям» і слова не дають сказати.

Як відомо, Дмитро Коцюбайло Да Вінчі загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана Коцюбайла Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна. 10 березня Дмитра Коцюбайла похоронено на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив «Хрестом бойових заслуг» Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла.

Бійці Збройних Сил України розповіли, як захищають Бахмутський напрямок та працюють по позиціях ворога. Про це йдеться у репортажі присвяченому загиблим Героям – Сергію Мирончикову та Дмитру Коцюбайлу з позивним «Да Вінчі».

Також повідомлялося, що петиція до Президента Володимира Зеленського щодо створення Національного пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.