Російські військові обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Загарбники обстріляли подвір'я церкви з артилерії. Через ворожу атаку загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Окрім того, було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що вночі 13 червня росіяни випустили по Україні 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131».