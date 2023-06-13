У вівторок, 13 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого у небі над містом було помічено потужні клуби диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними очевидців, у різних районах міста було чути щонайменше чотири вибухи.

У мережі вже з'явилися перші фото та відео наслідків «бавовни».

Російські пропагандистські пабліки вже підтвердили факт вибухів. Рашисти зазначили, що прильоти сталися «в районі Мирного» – неподалік від центру міста.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - у локомотивному депо вибухнув ворожий тепловоз, яким окупанти доставляли паливо на фронт.