В ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Одна з ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі, спричинила руйнування та пожежу. Троє співробітників складу загинули, ще сім — отримали поранення.
Попередньо ще шестеро людей отримали поранення внаслідок вибухової хвилі, яка пошкодила бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок. Відомо про 11 загиблих
В ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Одна з ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі, спричинила руйнування та пожежу. Троє співробітників складу загинули, ще сім — отримали поранення.
Попередньо ще шестеро людей отримали поранення внаслідок вибухової хвилі, яка пошкодила бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок. Відомо про 11 загиблих