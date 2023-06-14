В ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Одна з ракет влучила у складське приміщення торговельної мережі, спричинила руйнування та пожежу. Троє співробітників складу загинули, ще сім — отримали поранення.

Попередньо ще шестеро людей отримали поранення внаслідок вибухової хвилі, яка пошкодила бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.