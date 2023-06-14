У Бердянську загарбники завантажують судна краденим українським зерном, щоб вивезти його в Росію.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На причалах морського порту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами. В подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію РФ», — йдеться у повідомленні.

У штабі додають, що в Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт.

Зокрема, з селища Очеретувате у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів.

Нагадаємо, на початку червня у тимчасово окупований морський торговий порт Бердянська зайшли російські кораблі. В один корабель зараз завантажують зернові, а в другий — метал.