У вівторок 13 червня, о 17:16, внаслідок ворожих обстрілів по місту Очакову зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

Також 13 червня, о 19:20, ворог завдавав ударів по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.