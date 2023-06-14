Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, кількість загиблих зросла до 12 осіб. Раніше повідомляли про 11 загиблих.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, вночі загинув 67-річний чоловік, який отримав тяжкі опіки.

— Сьогодні в нашому місті день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 – уночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим, - написав Олександр Вілкул.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються.

— Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок.

Також, в ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.