Станом на ранок, 14 червня, на Херсонщині рівень води знизився на 32 сантиметри. Підтопленими 28 деокупованих населених пунктів

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

— Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметра менше, чим вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається. Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в акваторії Миколаєва рівень води також продовжує знижуватись. За добу зафіксовано мінус сім сантиметрів. Станом на 9:00 14 червня загальний рівень води 36 см.