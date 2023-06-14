Російські війська у вівторок, 13 червня, здійснили обстріл автомобіля в Сумській області. В ньому їхали лісники та цивільні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як відомо, військові РФ обстріляли автомобіль УАЗ. Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.

Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами». Внаслідок обстрілу троє людей загинули, 13 поранені, під завалами можуть бути ще люди.