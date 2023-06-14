У понад 40 польських містах відбудуться акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності.

Про це повідомляє RMF24.

Згідно з інформацією, наданою організаторами, демонстрації відбудуться як у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав і Познань, так і в менших: Кросно, Слупськ, Ломжа. Загалом у списку понад 40 локацій.





Організатори підкреслюють, що рішення про проведення акції протесту було прийнято через ситуації, що склалися в деяких пологових будинках. Приводом стала смерть 33-річної Дороти у лікарні в Новому Тарзі.





— Дорота з Нового Таргу померла тому, що польський антиабортний закон вбиває і перетворює лікарів на політичних прислужників, а не на експертів у галузі охорони здоров'я. Вона померла через те, що лікарі не виконують своїх обов'язків, – йдеться у заяві організаторів.





Як повідомляють, у спеціалізованій лікарні ім. Івана Павла II в Новому Тарзі 24 травня від септичного шоку померла 33-річна Дорота з Бохні, яка була на п'ятому місяці вагітності. Медичні записи свідчать, що кількома годинами раніше, о 5.20 ранку, ультразвукове дослідження показало некроз плоду. У ніч з 20 на 21 травня у неї почали відходити навколоплідні води.



