У понад 40 польських містах відбудуться акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності.
Про це повідомляє RMF24.
— Дорота з Нового Таргу померла тому, що польський антиабортний закон вбиває і перетворює лікарів на політичних прислужників, а не на експертів у галузі охорони здоров'я. Вона померла через те, що лікарі не виконують своїх обов'язків, – йдеться у заяві організаторів.
До складу групи, створеної міністром охорони здоров'я для доопрацювання інструкцій щодо переривання вагітності, входять сім жінок з 13 експертів. Окрім фахівців з перинатології, неонатології та гінекології, до неї входять психологи та психіатри.
Розслідуванням смерті 33-річної Дороти в лікарні в Новому Тарзі займатиметься Воєводська прокуратура в Катовіце. Рішення про передачу розслідування до Катовіце прийняла Національна прокуратура.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року у Польщі обмежили право жінок на аборт. Тоді Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.
У понад 40 польських містах відбудуться акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності.
Про це повідомляє RMF24.
— Дорота з Нового Таргу померла тому, що польський антиабортний закон вбиває і перетворює лікарів на політичних прислужників, а не на експертів у галузі охорони здоров'я. Вона померла через те, що лікарі не виконують своїх обов'язків, – йдеться у заяві організаторів.
До складу групи, створеної міністром охорони здоров'я для доопрацювання інструкцій щодо переривання вагітності, входять сім жінок з 13 експертів. Окрім фахівців з перинатології, неонатології та гінекології, до неї входять психологи та психіатри.
Розслідуванням смерті 33-річної Дороти в лікарні в Новому Тарзі займатиметься Воєводська прокуратура в Катовіце. Рішення про передачу розслідування до Катовіце прийняла Національна прокуратура.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року у Польщі обмежили право жінок на аборт. Тоді Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.