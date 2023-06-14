СБУ затримала російського агента у лавах ЗСУ, який хотів «злити» росіянам напрямки українського контрнаступу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що ворожим агентом виявився житель Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ.

Він збирав інформацію про плани українських військ. Зокрема, напередодні контрнаступу дістав «термінове» завдання — з’ясувати дату початку й основні напрямки українських контрударів.

Також російський агент планував передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння і військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

Крім того, намагався установити канали радіозв’язку в бойових підрозділах українських військ.

Слідство з’ясувало, що на початку своєї розвідувально-підривної діяльності зрадник підтримував комунікацію з агресором через матір, яка залишилася в тимчасово окупованому Енергодарі й потрапила в поле зору ГРУ.

Згодом його вивели на прямий «зв’язок» із російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Telegram.

Військова контррозвідка СБУ затримала російського агента під час виконання ним ворожого завдання. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція викрила жительку Куцурубської громади, дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, що виправдовують воєнні дії Росії в Україні.