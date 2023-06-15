У середу 14 червня, о 11:51 та 13:06, росіяни з артилерії били по Очакову. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

Також вчора о 15:06 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що підтоплення Кінбурнської коси ускладнило ситуацію для окупантів, однак не вплинуло не періодичність обстрілів Очаківської та Куцурубської громад звідти.