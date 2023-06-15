В ніч на 15 червня російські війська обстріляли Кривий Ріг ракетами. Поцілили по двох підприємствах.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи. Також знищено шиномонтаж та автобус.
Одну ракету збила система ППО, уламки від неї пошкодили авто.
Також вночі воїни повітряного командування «Схід» знищили в небі над регіоном всі п’ять ударних дронів типу «Shahed-131/136».
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок. Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, кількість загиблих зросла до 12. Раніше повідомляли про 11 загиблих.
В ніч на 15 червня російські війська обстріляли Кривий Ріг ракетами. Поцілили по двох підприємствах.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи. Також знищено шиномонтаж та автобус.
Одну ракету збила система ППО, уламки від неї пошкодили авто.
Також вночі воїни повітряного командування «Схід» знищили в небі над регіоном всі п’ять ударних дронів типу «Shahed-131/136».
Нагадаємо, вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок. Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, кількість загиблих зросла до 12. Раніше повідомляли про 11 загиблих.