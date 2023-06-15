За минулу добу, 14 червня, російські війська здійснили 40 обстрілів Херсонської області, випустивши 192 снаряди.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти били з мінометів, артилерії та «Градів», поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Нагадаємо, у середу 14 червня росіяни з артилерії били по Очакову. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди