За минулу добу, 14 червня, російські війська здійснили 40 обстрілів Херсонської області, випустивши 192 снаряди.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти били з мінометів, артилерії та «Градів», поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.
Нагадаємо, у середу 14 червня росіяни з артилерії били по Очакову. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди
За минулу добу, 14 червня, російські війська здійснили 40 обстрілів Херсонської області, випустивши 192 снаряди.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти били з мінометів, артилерії та «Градів», поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.
Нагадаємо, у середу 14 червня росіяни з артилерії били по Очакову. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди